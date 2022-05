"Parco giochi di via Leporati: finalmente qualche lavoro ma... alla fine che delusione"

La segnalazione è di Claudia.

"Sono una delle tante mamme che frequenta il parco giochi di via Leporati, o che almeno ci prova.

Come tanti altri parchi, anche il nostro piccolo angolo giochi è stato a lungo abbandonato ma abbiamo tutti portato pazienza.

Qualche settimana fa finalmente qualcosa si è mosso, vengono rimontate le altalene dei piccoli e viene aggiunto un gioco nuovo. Dai dai che forse non si sono dimenticati di noi. E invece nuovamente si è persa l’occasione di fare le cose bene.

- Viene montato il terzo scivolo, forse gli avanzava e non sapevano dove metterlo, chissà, certamente avrebbero potuto optare per un gioco diverso ma pazienza meglio quelli che niente.

- I giochi vecchi e rotti non sono stati tolti

- È comparso un “meraviglioso” tappeto di (credo) corteccia o simili che si è già riempito di sporcizia ed è il luogo ideale per bestie e bestioline di ogni tipo. Sicuramente la scelta meno azzeccata per una fruizione da parte dei più piccoli che sono spesso seduti per terra e mettono tutto in bocca.

- I vecchi tappeti antiurto sotto ai vecchi giochi restano incommentabili.

L’erba è di nuovo alta favorendo l’inciviltà alcuni padroni di cani.

Insomma, resta una grande amarezza e la sensazione di aver avuto un “mezzo contentino” per essere aggiunti alla lista dei “parchi oggetto di intervento”.

Spero veramente che l’amministrazione metta in sicurezza questo piccolo parco che vorrebbe essere il luogo di ritrovo di tante famiglie con bimbi piccoli. "