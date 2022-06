Tanzi Cup: anche al Circolo Pro Parma scoppia la padel mania - Le foto

Sei campi utilizzati, cinque ore di gioco e trentasei iscritti tra cui ex campioni del mondo del pallone come Melli, Osio, Giandebiaggi, Morrone e Piro: la prima edizione della Tanzi Cup è stata un grande successo al punto che si sta già lavorando a un nuovo torneo di cui ancora non si hanno informazioni certe se non il nome: “Fiore World Padel”. Il circolo Pro Parma è stata sede di una manifestazione che ha confermato una volta di più quanto stia dilagando nella nostra città la “padel mania”: con l’occasione sono stati anche inaugurati i 3 nuovi campi scoperti che si vanno a sommare agli altri 9 già “in modalità estate”. Nata per caso durante una cena tra amici, in poche ore il tabellone era già sold out, con già tanti sponsor interessati a dare il proprio contributo in premi e copertura spese. Alla fine della serata ha trionfato la coppia Allodi – Morrone che hanno festeggiato insieme alle altre tre squadre premiate per meriti sportivi. A loro si sono aggiunti i riconoscimenti per il fair play, per la rivelazione del torneo, per il maggior numero di game vinti e, non meno importante, il cucchiaio di legno per gli ultimi classificati. Concluso l’impegno agonistico e le premiazioni, spazio a un ricco buffet al Pelota Caffè con musica e deejay che hanno allietato una splendida serata di festa