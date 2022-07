Le sere del San Paolo: la Badessa guida alla sua scoperta grazie al fascino del video mapping - Foto

Dalle 23.30, a rotazione, prosegue il Videomapping nel chiostro di San Paolo

La badessa Giovanna da Piacenza ci conduce in un mondo fantastico, fatto di luci, colori, suoni e suggestioni, in cui teatro e tecnologia dialogano per creare un’esperienza viva e immersiva. Un evento di grande impatto emotivo, per raccontare la vocazione umanistica e culturale di un luogo straordinario attraverso i personaggi che ne hanno fatto la storia.

Ingresso libero e gratuito.