Febbre Parma: oltre mille tifosi grandi e piccoli per l'open day con la squadra al completo - Le foto

Una calda serata al Tardini Le immagini dell'open day «Andiamo al Parma» promosso dalla società ha permesso ai tifosi di partecipare alle diverse iniziative allestite all'interno dello stadio ma anche di incontrare i giocatori in procinto di partire per la prima parte del ritiro a Pejo da mercoledì. E la partecipazione massiccia dei supporters crociati testimonia ancora una volta del rinnovato entusiasmo intorno alla squadra. Come il dato degli abbonamenti che in soli quattro giorni hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 4mila,