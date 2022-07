Incuria al San Leonardo - Foto

Un lettore ci fa questa segnalazione: "Vorrei segnalare lo stato di totale incuria di numerose zone del quartiere, in particolare le foto si riferiscono a via Brodolini. Ma percorrendo la ciclabile da zona Euro Torri fino all'autostrada, via Paradigna dalla rotonda con via Mazzacavallo fino all'ingresso del parco attiguo la Chiesa del Beato Cardinale Ferrari, il parco stesso, l'area ex Tarasconi,la situazione è sempre la medesima :incuria e rifiuti, rifiuti ed incuria.

Sarebbero aree gradevolissime se debitamente attenzionate".