La testimonianza di don Giussani rivive in una mostra permanente in 3 D - Foto

Don Giussani in parole, opere, musica, immagini d’arte e di natura, testimonianze. La mostra virtuale in 3D realizzata nell’ambito delle iniziative per il centenario della sua nascita crea uno spazio permanente e potenzialmente dilatabile dove «imbattersi» oggi nella persona del sacerdote nato a Desio il 15 ottobre 1922, docente di teologia morale all’Università Cattolica di Milano e fondatore del movimento di Comunione e Liberazione.

Accessibile dal sito https://mostra.luigigiussani.org/, il percorso che si snoda fra sale e corridoi, accompagnandoci con alcuni dai brani musicali più amati, propone contributi audio e video anche inediti, testimonianze di compagni di strada e di opinion leader, immersioni nelle grandi opere d’arte che accompagnavano le sue potenti letture delle pagine del Vangelo e contributi autoprodotti dalle opere sociali, culturali e imprenditoriali scaturite dall’incontro con la genialità umana e spirituale di monsignor Giussani.

La mostra è stata curata dalla Fraternità di Comunione e Liberazione con il coordinamento di Roberto Fontolan e Michele Borghi e disegnata dall’architetto e designer Dario Curatolo. Guarda le foto.