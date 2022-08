Le linee Parma-Brescia e Parma-Suzzara chiuse per lavori: ai binari 6, 7 e 8 non si respira più diesel - Foto

Quasi non sembra vero: alla stazione non si sente più il fastidioso odore di carburante dei treni diesel che sostano, spesso con i motori accesi, negli ultimi tre binari (6, 7 e 8), come sperimentano abitualmente i pendolari.

Le linee ferroviarie Parma-Brescia (servizio svolto da Trenord) e Parma-Suzzara (Tper Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) sono attualmente chiuse per lavori e al posto dei treni vengono utilizzati i pullman. Sulla linea per Brescia i treni riprenderanno a circolare lunedì 29 agosto e sulla linea per Suzzara lunedì 12 settembre.

I treni diesel attualmente soppressi sono costituiti da automotrici ALn (sigla che sta per «Automotrici leggere a nafta») 668 e 663 (rispettivamente con 68 e con 63 posti) e dagli autotreni ATR 220. Oltre ad essere «puzzolenti», questi treni sono spesso imbrattati.