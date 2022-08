Via Turchi, anche il teatro Pezzani diventa giaciglio improvvisato - Foto

Il Parco Ducale, via Garibaldi, il monumento a Bottego davanti alla stazione e altri antri riparati diventano luogo di giaciglio per chi è senza un tetto. Quetsa volta tocca la Nuove Teatro Pezzani di via Turchi, dove i cartoni sistemati in un angolo e i rifiuti segnalano il "pernottamento" avvenuto la scorsa notte.