I bambini Saharawi ospitati nel Parmense portato colori e festa in municipio - Foto

E’ stato un momento di festa quello legato all’accoglienza in Comune di un gruppo di dodici bambini Saharawi. Sono stati ricevuti dal Sindaco, Michele Guerra, nella sala del consiglio comunale. I bambini sono dislocati in diversi Comuni della provincia grazie all’importante azione di Help for Children che da anni si occupa della loro accoglienza. Per l’associazione erano presenti il Presidente, Gian Carlo Veneri, la Vice Monica Olivetti, due accompagnatori, ed il responsabile progetto Saharawi Franco Ceccarini.