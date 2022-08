In riva al Po un Ferragosto tra grigliate e pranzi in compagnia. E continuano feste e sagre - Foto

Grigliate e feste in compagnia nelle terre del Po per festeggiare, insieme, il Ferragosto 2022. A Polesine tanti ragazzi oggi si sono ritrovati a pranzo, insieme, in oratorio, sotto la guida di don Francesco Mazza condividendo tante specialità e, soprattutto, bellissimi momenti di amicizia.

In riva al fiume ecco la tradizionale grigliata dell’associazione Amici del Po che, ancora una volta, ha richiamato numerose persone.

Ad Ardola di Polesine Zibello è inoltre tutto pronto per la tradizionale feste dell’anatra di oggi e domani, lunedì 15 e martedì 16 agosto. Promossa su iniziativa dell’associazione Noi per Ardola, col patrocinio del Comune di Polesine Zibello, all’ombra della chiesa di San Rocco,è un appuntamento tanto atteso quanto tradizionale.

Entrambe le sere, dalle 19, apertura delle cucine. Si potranno gustare anatra al forno con patate, lasagne, bucaneve, spalla cotta, torta fritta, salumi, culatello di Zibello e dolci.

Sia per Ferragosto che il 16 agosto si terranno spettacoli musicali. In particolare, martedì 16, nell’ambito della festa patronale di San Rocco e della rassegna <Un Po d’estate> promossa dal Comune, sempre nel piazzale della chiesa andrà in scena, alle 20.30, <Ròbi da Cìne>, con musiche nostrane (e non solo) dei grandi film d’autore, con Corrado Medioli alla fisarmonica ed Eugenio Martani al clarinetto e sax. L’ingresso sarà gratuito.

Sempre martedì 16, in mattinata, in occasione della festa patronale di san Rocco, alle 9 sarà celebrata la messa nella chiesa dedicata allo stesso santo. Entrambi i giorni si potranno visitare sia la chiesa, recentemente restaurata, che i pozzi dell’acqua miracolosa.