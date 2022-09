Il giovane con la bandiera arcobaleno fa irruzione sul palco della Meloni - Video

Quattro persone portate in Questura e oltre una trentina identificate per le quali scatteranno le denunce per aver disturbato il comizio elettorale. E’ il bilancio dell’attività, ancora in corso, svolta dalla Digos di Cagliari, dopo le contestazioni avvenute questa sera in piazza del Carmine durante il comizio della leader di FdI, Giorgia Meloni, con momenti di tensione tra le forze dell’ordine e i manifestanti.

Tra le persone identificate anche il giovane salito sul palco a pochi minuti dall’inizio del comizio sventolando una grande bandiera arcobaleno chiedendo il riconoscimento dei diretti della comunità Lgbt+. Ne è nato un botta e risposta tra lui e Giorgia Meloni. In una zona della piazza lontana dal palco, si sono levati cori e slogan intonati dai manifestanti di matrice indipendentista e antifascista.

La Digos ha già dato un nome e un volto a quasi tutti: per i quattro giovani portati in Questura è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.