Le drammatiche immagini delle inondazioni nelle Marche - Video

«Non avevamo ricevuto nessuna avvertimento particolare, soltanto una allerta gialla della Protezione civile per vento e pioggia. Niente che potesse far presagire un disastro del genere. Tutto è accaduto nell’arco di un’ora. Ora il cielo è sereno. Nel mio comune non risultano dispersi». Lo ha detto Maurizio Greci, sindaco di Sassoferrato, comune in provincia di Ancona, a Radio Capital.



Nell'ospedale di Senigallia persone in choc e ipotermia

«Il pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia sta accogliendo persone in stato di choc e ipotermia, che sono state soccorse e trasportate fuori dalle loro abitazioni, dove erano bloccate dall’acqua». Lo dice all’ANSA l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. Ci sono poi feriti trasportati negli ospedali «di Jesi e Fano». Infine «abbiamo ricevuto una valanga di telefonate al Nue 112, tanto che abbiamo dovuto chiedere aiuto alla Toscana».





Sindaco Castellone, una situazione apocalittica

«E' una situazione apocalittica, una cosa che in tanti anni non ho mai visto». Lo ha detto Carlo Manfredi, sindaco di Castellone di Suasa, centro in provincia di Ancona, in collegamento con Rai News 24. «Piante e alberi trasportati come fuscelli. Purtroppo siamo ancora alla ricerca del bambino di 8 anni. Ieri notte fortunatamente abbiamo trovato la mamma ancora in vita. Era in auto poi ha visto questa corrente d’acqua arrivare ed è scesa con il con il bambino in braccio ma poi sono stati trascinati via», ha aggiunto.

Cittadini, fiumi fino a ieri in secca

«Fino a ieri questi torrenti erano in secca». E’ quanto riferisce un ragazzo lungo quella che era la strada che porta a Ripalta, una frazione di Arcevia, comune alle porte di Senigallia, attualmente isolato e senza energia elettrica. Su quella stessa strada si trovava l’auto della farmacista Silvia Mereu che era con il suo bambino è stata travolta dalla piena del torrente. La donna è stata salvata mentre il bambino è ancora disperso e lo stanno cercando gli uomini della Protezione Civile e dei vigili del fuoco.

Anche Riccardo Pasqualini, il sindaco di Barbara, altro comune colpito dalla bomba d’acqua, punta il dito sui fiumi. «Il nostro torrente - dice a 'Mattino 5' - ha normalmente una larghezza di due, tre metri. Stamattina aveva un fronte di 60 metri. E ha travolto tutto quello che trovava sul percorso».