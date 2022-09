Fiera della simpatia: a Coenzo gran finale in mongolfiera. E "vola" anche il parroco - Video

Con il volo di una mongolfiera gigante si è conclusa domenica a Coenzo la 57esima edizione della Fiera della Simpatia, organizzata dal circolo Anspi «Enzo Soncini» della frazione. La tre giorni ha avuto inizio venerdì con il concerto «Ricordando Augusto» dei Ma no noi, tribute band dei Nomadi, in occasione del 30esimo della scomparsa del celebre cantante Augusto Daolio.

Una band che ha fatto saltare e ballare più di quattrocento persone. Sabato serata clou con la cena con zucca e polenta, e la musica dell'orchestra «Enza e gli Harmony». Il pomeriggio di domenica è iniziato con l’entusiasmante spettacolo di camion e di trattori radiocomandati da parte del gruppo Ss9 truck-team, Sono poi seguiti laboratori per bambini, durante i quali le famose «rezdore» coenzesi hanno insegnato come fare la sfoglia, la polenta e il sugo d' uva. Grande successo ha avuto la pigiatura dell’uva: lunga era la fila di bambini per poter entrare a piedi scalzi nel «navasol». La giornata si è chiusa con il lancio della mongolfiera - su cui è salito anche il parroco don Aldino Arcari - e il lancio di centinaia di palloncini con messaggi di pace.