"Giochi mai rimessi, recinzione pericolosa e parete per l'arrampicata off limits: parco di serie B?"

"Vorrei segnalare il degrado di un piccolo ma vitale spazio sociale nel quartiere San Leonardo - ci scrive un lettore -. Mi riferisco al parchetto a fianco della scuola elementare Micheli. Il parchetto è sempre molto frequentato da bambini e ragazzi che fruiscono dello piccolo spazio verde. Questo però, oggi, si trova in un evidente stato di abbandono. Le cancellate esterne sono lesionate dalla ruggine e scolorite. La recinzione che delimita la pista all'interno del parchetto costituisce un pericolo per l'utenza in quanto la struttura in metallo tubolare in più punti è divelta ed è pericolante. A completare il quadro, circa un anno fa il Comune aveva rimosso i pochi giochi ricreativi per i bambini (scivolo e altalena) con la promessa di installarne di nuovi. Eppure, a tutt'oggi, nessun gioco è stato ripristinato, a differenza di altri parchi in zone più rinomate della città".

"Inoltre - continua - alla parete per la arrampicata è stata apposta la scritta "vietato l'accesso", in quanto malmessa.

Dispiace constatare che l'amministrazione comunale (senz'altro quella precedente, vedremo l'attuale) attui il criterio 'due pesi e due misure' tra San Leonardo e altri più rinomati quartieri della città. Ebbene, al di là di superficiali ed immeritati giudizi, San Leonardo è un quartiere abitato da brave persone che meritano la stessa attenzione dei residenti della Cittadella o del quartiere Lubiana. Auspico, pertanto, un pronto ed efficace intervento di ripristino e messa in sicurezza del parchetto".