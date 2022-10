E' parmigiana Giulia Torelli, l'influencer che ha scatenato una bufera per le sue frasi contro i vecchi - Video

"Sono nata a Parma, ma vivo a Milano. Ho un blog di moda e lifestyle, rockandfiocc.com, sul quale scrivo dal 2009, un profilo instagram molto attivo". Cosiì si presenta nel suo blog Giulia Torelli, influencer che ha scatenato una vera e propria bufera per le sue frasi contro gli anziani.

Secondo l'influencer con oltre 200 mila follower è stata "colpa dei vecchi" se il centrosinistra ha fatto flop alle elezioni politiche. La giovane il cui nome su Instagram è "Rockandfiocc" pochi giorni fa tra le sue stories ha inveito contro gli anziani che "hanno diritto di voto": "Non sanno niente, non hanno idea di cosa stanno facendo. I vecchi non devono fare niente, nemmeno votare. In casa devono stare, fermi e immobili con quelle mani" alcune delle sue dichiarazioni di cui ora si dice pentita. Li ha inoltre attaccati per il fatto che indossano la mascherina .. "loro sempre attaccati alla vita". Frasi inaccettabili.

Pochi minuti fa la Torelli ha rotto il silenzio su Instagram, chiedendo scusa.

"Mi dispiace ho detto delle cose stupide, violente e superficiali. Ma trovo inaccettabili le conseguenze su chi mi sta intorno. La mia famiglia, i miei amici, la mia manager sono stati minacciati".

E ritornando alle sue "esternazioni": "Mi dispiace perché non le penso, non con quella aggressività. Erano shock ed esagerate e non erano delle proposte. Credo che ovviamente tutti abbiano diritto al voto, di partecipare come vogliono e difendere i propri interessi. Io di mestiere mi occupo di altro e non di politica, avrei potuto risparmiarmi dalle cose che ho detto ma ero delusa dal risultato delle elezioni e ho cercato un colpevole con i limitati mezzi che ho. Ho detto una cosa che si è rivelata falsa. Mi dispiace aver urtato la sensibilità di molti".