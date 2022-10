"Donna, vita, libertà”, anche Parma manifesta per Mahsa e le donne iraniane - Le foto

"Donna, vita, libertà”. Anche a Parma la manifestazione “Insieme per le donne iraniane” in piazzale della Pace. Una manifestazione che si è tenuta a circa un mese dalla morte di Mahsa Amini, 22 anni, giovane iraniana di origine curda morta in seguito al suo arresto a Teheran con l’accusa di non aver indossato correttamente l’hijab.