"All'ospedale di corsa" e con un lungo serpentone di sorrisi: ecco le foto

Quindicesima edizione per “All’Ospedale di corsa”, la camminata non competitiva di 8 km organizzata dalle associazioni di volontariato Giocamico e Noi Per Loro. E ancora una volta sono stati in tanti e in tante a rispondere all'appello.

L'iniziativa, oltre ad essere un modo per stare insieme, sostiene la raccolta fondi per poter sviluppare Radio R.O.B., la web radio dell’Ospedale dei Bambini per dare voce ai pazienti, alle famiglie e agli operatori.

All'arrivo tutte le associazioni che sostengono le famiglie e i reparti pediatrici del Maggiore hanno consegnato una grande lettera a medici e infermieri con i quali condividono le difficoltà e le gioie del lavoro quotidiano insieme.