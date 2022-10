L'arrivo di Berlusconi in via della Scrofa: la Meloni sorride, lui la prende sottobraccio - Video

Decine di giornalisti, cameramen e fotografi piazzati in via della Scrofa davanti alla sede nazionale di Fratelli d’Italia, in attesa del faccia a faccia tra la leader di FdI Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. La strada non è pedonale e le forze dell’ordine hanno spostato la stampa sui lati e di fronte all’ingresso principale del palazzo, separandoli con il nastro distanziatore. Dalle finestre del palazzo si affacciano esponenti o dipendenti del partito per curiosità e per fare foto. L’incontro è previsto alle 16.

L'arrivo del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi in macchina alla sede romana di Fratelli d’Italia, in via della Scrofa, per il faccia a faccia con la leader Giorgia Meloni. Ad accogliere Berlusconi, che alla sede di Fdi è arrivato da solo, c'era Giorgia Meloni che lo ha atteso nel cortile del palazzo: lei sorridente, lui l'ha poresa sottobraccio.