Mbandà : "Vittoria storica contro il Petrarca e mai così in alto in classifica. I tifosi stiano al nostro fianco" - Video

“Siamo super soddisfatti della nostra prestazione di domenica scorsa contro i Campioni d’Italia del Petrarca” afferma la terza linea dell’HBS Colorno Maxime Mbandà che aggiunge, “Impresa storica per l’HBS Colorno, che batte la formazione più solida del Top 10 degli ultimi anni.

Il Petrarca è stato sconfitto nel proprio terreno di gioco, in uno dei templi del rugby italiano, allo Stadio Plebiscito di Padova per 10 a15”. Mbandà prosegue: “L’HBS occupa il secondo posto del Peroni Top10 dopo sole tre giornate; mai prima d’ora aveva raggiunto tale posizione in classifica nel massimo campionato italiano della palla ovale. Occorre ricordare che due anni fa i biancorossi avevano lottato per la salvezza e oggi sono la rivelazione del campionato”. E conclude così: “Ora abbiamo bisogno dell’incoraggiamento dei nostri tifosi e invito tutti a supportarci con il massimo entusiasmo possibile sabato prossimo 22 ottobre quando alle ore 15.00 all’HBS Stadium scenderemo in campo nel derby emiliano per eccellenza contro il Valorugby, incontro valido per il quarto turno di Peroni Top10”.

Riepilogo dei momenti salienti del match contro Petrarca Padova, per celebrare la storica vittoria dell’HBS Colorno: il Petrarca fin dai primi minuti di gioco è velenoso quanto inefficacie, è infatti l’HBS Colorno a sbloccare il tabellino con un piazzato di Ceballos al 15’ (0-3). Il Petrarca continua ad attaccare nei nostri 22 metri, l’arbitro Piardi interviene prima con un cartellino giallo a Broglia per entrata laterale e poi con un secondo cartellino giallo a Lovotti per falli ripetuti in mischia. Nonostante la superiorità numerica del Petrarca, in 15 contro 13 per 5 minuti, non riesce a segnare merito della formidabile difesa del Colorno, che chiude addirittura il primo tempo in vantaggio per 0-6.

La seconda frazione di gioco è molto più equilibrata della prima, sotto l’aspetto del possesso e del territorio, sono comunque le difese a farla da padrone con le due squadre che si danno battaglia per ogni centimetro di campo guadagnato.

E’ ancora Ceballos a incrementare il vantaggio con un piazzato, risponde Lyle e di nuovo Ceballos con il suo destro da quasi 50 metri, a quindici minuti dalla fine l’HBS è avanti 3-15.

Il Petrarca risale il campo nei minuti finali andando a segnare la prima ed unica meta della partita al 78’ con Di Bartolomeo da maul, Lyle trasforma dalla bandierina, 10-15.

Padova, Stadio del Plebiscito – Domenica 16 ottobre 2022

Peroni TOP10, III giornata

Petrarca Rugby v HBS Colorno 10-15 (0-6)

Marcatori: p.t. 15′ cp Ceballos (0-3), 39′ cp Ceballos (0-6). S.t. 49′ cp Ceballos (0-9), 51′ cp Lyle (3-9), 64′ cp Ceballos (3-12), 75′ cp Ceballos (3-15), 79′ m. Carnio tr Lyle (10-15).

Petrarca Rugby: Lyle; Scagnolari (65′ Capraro), De Masi, Broggin, Fou; Ormson, Citton (55′ Panunzi); Montagner (60′ Makelara, 66′ Chistolini), Trotta (cap.), Nostran; Ghigo, Galetto (40′ Michieletto); Huges (67′ Carnio), Di Bartolomeo, Borean (46′ Spagnolo).

All. Marcato, Jimenez

HBS Colorno: Van Tonder; Leaupepe, Ceballos, Antl, Cozzi (29′-39′ Leiger); Pescetto (73′ Pavese), Augello; Mbandà, Koffi (74′ Popescu), Mordacci (62′ Adorni); Broglia, Butturini; Franceschetto (46′ Galliano), Fabiani (Cap.)(57′ Ferrara), Lovotti (39′ Leiger, 70′ Lovotti)

All. Casellato

Arb. Piardi (Brescia)

AA1 Frasson (Treviso), AA2 Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo)

Tmo: Roscini (Milano)

Cartellini: 20′ giallo a Broglia (HBS Colorno), 28′ giallo a Lovotti (HBS Colorno)

Calciatori: Lyle (Petrarca Rugby) 2/4, Ceballos (HBS Colorno) 5/5

Peroni Player of the match: Antoine Koffi (HBS Colorno)

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Spettatori 800 circa. Punti conquistati: Petrarca 1; Colorno 4.