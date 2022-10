Studenti sparano con la pistola ad aria compressa alla prof in aula. Riprendono e postano il video

Un episodio folle, in una scuola di Rovigo: un’insegnante è stata colpita in classe con una pistola a pallini, ad aria compressa. La professoressa dell’istituto Viola Marchesini è stata colpita prima alla testa e poi ad un occhio, motivo che l'ha spinta a rivolgersi al pronto soccorso. L’incredibile sequenza è stata ripresa da uno studente appostato per per carpire la reazione dell’insegnante. Nel video, pubblicato nella pagina facebook de "La Voce di Rovigo" la professoressa fatica a comprendere cosa sia successo. Si tocca con la mano la tempia, chiede che cosa l’abbia colpita, mentre parte della classe sghignazza. Una follia di cui i ragazzini e i familiari potrebbero essere chiamati a rispondere. Intanto l’Istituto ha disposto per loro una sanzione e l’obbligo di formazione di una giornata di educazione civica, oltre ad un incontro con la psicologa.