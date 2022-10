Inaugurazione del Doppio Malto: guarda chi c'era - Foto

Anteprima ad invito per l’arrivo a Parma di Doppio Malto che da domani aprirà ufficialmente i battenti in largo Sergio Leone. Per festeggiare l’apertura del suo 35mo locale in Europa, la catena di ristoranti ha affidato alla capitale della Food Valley anche l’anteprima del nuovo menu autunnale, con tanti omaggi al territorio italiano, golose proposte anche per vegetariani, e ben 15 birre artigianali di produzione propria. Per festeggiare l’apertura, inoltre, fino al 25 novembre per chi pranza o cena al locale la seconda birra sarà gratis dal lunedì al giovedì.