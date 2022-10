"Uniti per la pace" oggi in piazza - Foto

“Uniti per la pace” è lo slogan con cui si sono ritrovati in piazza della Pace alcuni movimenti tra cui Italexit e i movimenti Ancora Italia e 3 V. Tra gli slogan lanciati il no alle sanzioni, alla Nato e alla guerra. Spiega Sandra Marchignoli di Italexit: “le sanzioni creano disastri economici per il nostro Paese. Basta essere una colonia americana senza possibilità di scelta”.