Domenica riprende il campionato e questa sera ritorna su 12 Tv Parma 'Calcio e calcio'. Al centro del dibattito fra gli ospiti la sfida con il Bologna ma anche la lunga serie di infortuni che stanno affliggendo il Parma, tema legato anche alle polemiche sulle convocazioni in nazionale. Ne parleranno in studio con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti Luca Ampollini, Marco Bernardini e Carlo Chiesa. I tifosi potranno intervenire da casa via sms e whatsapp al 333-9200170 ma far sentire la propria voce in diretta anche dai microfoni di Luca Ferrari e Agata Magni che questa sera saranno in collegamento dal Pub Fox & Goose di Felino proprio in compagnia di tanti supporter gialloblù. Appuntamento su 12 Tv Parma questa sera dalle ore 21,00.

