Proseguono le videoricette di "Chef che bontà", il programma di ricette e non solo in onda prima di ogni telegiornale, su 12 Tv Parma. Tutti i giorni sino al venerdì l'appuntamento è con tre grandi chef e un giornalista e tante ricette: questo il menu della trasmissione. Che, seguendo i canoni della cucina moderna, non si occupa esclusivamente di piatti e ricette, ma anche della loro storia, della sostenibilità, della salubrità dei piatti e dell'importanza delle materie prime Nella splendida location dell'Academia Barilla, trasformata in studio televisivo per l'occasione, si alternano dunque ai fornelli tre chef di grande spessore: Roberto Conti, chef del ristorante Parmigianino (all'interno del Grand Hotel de La Ville) e gli chef di Academia Barilla, Luca Zanga e Marcello Zaccaria. Anche questa settimana a stimolare, interrogare ed accompagnare questi tre grandi chef c'è il nostro responsabile delle pagine di Gusto Sandro Piovani: con lui tutti dialogheranno sulla realizzazione delle ricette, sulla preparazione, sugli ingredienti ed anche sull'impiattamento, altro passaggio spesso trascurato dai telespettatori. Appuntamento dunque prima di ogni tg, per poter esclamare "Chef che bontà".

Guarda la videoricetta di oggi:

MEZZE MANICHE RAGU’ DI FARAONA ALLA SANTAREGGIA CON PECORINO E SCORZA D’ARANCIO