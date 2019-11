La bella prova del Parma a Bologna, l'ennesima prestazione da top player di Kulusevski, il primo gol di Iacoponi in serie A, i commenti dei tifosi e la prossima sfida al Tardini con il Milan. Temi che verranno dibattuti domani sera su 12 Tv Parma a Bar Sport, la trasmissione condotta da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari. Ospiti in studio, Angelo Manfredini (presidente del Centro di coordinamento dei Parma club, Stefano Frigeri, Matteo Caselli e il giornalista Alberto Dallatana. Come sempre, spazio agli sms e ai messaggi whatsapp (anche audio) dei tifosi da casa che potranno intervenire componendo il 3339200170.

calcio