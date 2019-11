Sarà dedicata ad adenoidi e tonsille la puntata di Check Up in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. Ospiti di Ilaria Notari saranno Giuseppe Mercante otorino presso la Clinica Città di Parma, il pediatra Sergio Capobianco e Lucia Baronio medico idrologo delle Terme di Salsomaggiore e Tabiano che spiegheranno come curare le infezioni ricorrenti e quando è indicato l’intervento chirurgico per la loro asportazione. <<Le adenoidi e le tonsille rappresentano la prima difesa del nostro organismo nei confronti degli agenti patogeni provenienti dall’esterno-spiega il dottor Mercante- Sono una vera e propria trappola contro virus e batteri. Una predisposizione personale e/ o continui episodi di infiammazione possono però portare ad un aumento delle loro dimensioni con conseguenti apnee, otiti ricorrenti, malocclusione e flogosi delle basse vie respiratorie. Le infezioni ricorrenti delle tonsille rappresentano l’indicazione principale alla tonsillectomia qualora la terapia medica non dia gli effetti sperati, mentre adenoidi e tonsille vengono entrambe asportate in caso di apnee notturne>>.

La chirurgia va scelta solo quando strettamente necessaria. <<Negli ultimi 15 anni in Italia vi è stata una riduzione del 50% circa degli interventi di adenoidectomia e/o tonsillectomia dovuta, a mio parere, al miglioramento delle conoscenze sulla patologia adenotonsillare e delle capacità diagnostiche e terapeutiche di tipo medico-spiega il dottor Capobianco- Attualmente le principali indicazioni all'intervento di tonsillectomia e/o adenoidectomia nel bambino sono le apnee ostruttive durante il sonno, dovute all'aumento di volume delle adenoidi e delle tonsille e le forme severe di tonsilliti ricorrenti. La adenoidectomia isolata trova un ruolo principalmente nel trattamento della otite media cronica secretiva con catarro persistente nell'orecchio che causa deficit dell'udito>>. L’efficacia delle cure termali per i bimbi è dimostrata dalla ricerca scientifica. <<Le cure inalatorie per i bambini-spiega la dottoressa Baronio- sono efficaci sia nella fase preventiva che dopo quella acuta di molte patologie. L’alto contenuto di idrogeno solforato che caratterizza l’acqua delle Terme di Tabiano la rende, infatti, un valido alleato per prevenire le più diffuse malattie respiratorie nei bambini e come mezzo di cura>>. Il pubblico potrà chiedere un consiglio agli specilisti in studio chiamando lo 0521/464227 o inviando un messaggio al 333/9200170.

12Tv Parma ore 21,00