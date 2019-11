Il movimento delle cosiddette sardine è in pieno fermento ed è arrivato anche a Parma. Ieri sera in piazza Duomo un evento molto partecipato e che ha seguito quelli già organizzati in diverse città d'Italia. A cominciare da Bologna, quando piazza Maggiore si riempì di migliaia di persone mentre Matteo Salvini dava il via alla campagna elettorale della Lega e del centro-destra in vista delle prossime elezioni regionali. Partirà proprio dalle sardine e dal rinnovato impegno dei giovani in politica la puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. E in studio ci sarà una delle organizzatrici del movimento delle sardine parmigiane e cioè Joy Temiloluwa Olayanju, una studentessa del Liceo Scientifico Marconi che insieme a due compagni di classe ha varato la manifestazione di piazza Duomo. In studio ci saranno anche altri giovani, come il leghista Tommaso Fiazza (che è anche sindaco di Fontevivo), Daniele Friggeri del Partito Democratico e primo cittadino di Montechiarugolo e Guido Canali, che nonostante i suoi 26 anni è già un apprezzato esperto di politica e che in passato ha gestito campagne elettorali locali e nazionali per alcuni partiti del centro-sinistra. Poi spazio ai temi legati al voto per la regione Emilia-Romagna, una sfida che sta arroventando lo scontro politico sia a livello locale che nazionale. In studio ci saranno anche Lorenzo Lavagetto, capogruppo del Pd in Comune e Giampaolo Lavagetto, coordinatore del movimento civico Progetto Emilia-Romagna.

