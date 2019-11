Viene questa sera riproposto alle 21,30 “Maria Luigia una sovrana, una donna” film-documentario di Mauro Biondini, che racconta luci ed ombre dei 31 anni del suo governo, che mette in risalto la figura di una donna la quale non solo ha dovuto fare i conti con un epoca pi grande di lei ma anche con le varie burrascose vicende della sua vita sentimentale.

Nel film sono proposte immagini bellissime dei luoghi simbolo del ducato di Maria Luigia,oltre a personaggi che ruotarono attorno alla vita della sovrana che tutti i parmigiani custodiscono nel cuore, una storia raccontata con passione e precisione storica da un innamorato della duchessa, come si definisce l’autore Mauro Biondini.

12Tv Parma ore 21,30