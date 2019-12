﻿Parma Europa: la campagna elettorale entra nel vivo

A poco meno di due mesi dal voto, con l'appuntamento fissato per il 26 gennaio 2020, la campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna marcia a pieni giri. Una consultazione che da settimane attira l'interesse generale dei media. Non tutti gli analisti sono concordi nell'attribuire alla consultazione una valenza nazionale. Ma il centro-destra punta proprio su questo: ottenere un successo in regione, che sarebbe di portata storica, e provare a portarlo all'incasso a Roma. Lo aveva detto con chiarezza Matteo Salvini alcune settimane fa, ospite a «Parma Europa» su 12 Tv Parma: «Se vinciamo in Emilia-Romagna è difficile pensare che il Governo resti in piedi». Questa volta la platea del programnma toccherà invece a Stefano Bonaccini. Il presidente uscente sarà ospite in diretta alle 21 del talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti. Al centro della trasmissione una ricognizione sul lavoro svolto dalla Giunta regionale negli ultimi cinque anni di mandato, e soprattutto i programmi futuri con i quali Bonaccini si ripresenta agli elettori. In studio ci saranno anche il direttore della Gazzetta di Parma e di 12 Tv Parma Claudio Rinaldi, il sociologo e politologo Giorgio Triani e il giornalista di 12 Tv Parma Giuseppe Milano. Bonaccini sa che questa volta la battaglia elettorale non è semplice, ma nei suoi incessanti tour elettorali non manca di sottolineare il lavoro svolto. L'Emilia-Romagna è la prima regione per crescita, la disoccupazione è scesa sotto al 5% quando a inizio legislatura, nel 2015, era al 9%. E ragiona sul fatto che la coalizione che lo sostiene (c'è anche Italia in Comune di Pizzarotti ma non il Movimento 5 Stelle) sia l'unica ad avere un progetto per l’Emilia-Romagna. A «Parma Europa» Bonaccini risponderà anche su questioni legate alle urgenze del nostro territorio, a cominciare da quelle infrastrutturali. E poi saranno inevitabili anche le valutazioni legate al quadro politico nazionale. Appuntamento questa sera alle 21 in diretta a «Parma Europa».

12Tv Parma ore 21,00