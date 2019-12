Check Up: focus sulla vista

Sarà la vista l’argomento al centro della nuova puntata di Check Up in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. In particolare, nella trasmissione dedicata alla salute, si parlerà di cataratta e glaucoma due patologie degli occhi che portano ad una diminuzione della vista e ad un restringimento del campo visivo. Ospiti di Ilaria Notari saranno gli oculisti Roberto Carnevali della Clinica Città di Parma, Pieranglea Rubino della U.O complessa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e Nicola Ungaro responsabile del Centro Glaucoma. Insieme a loro anche Francesco Bonagura medico di famiglia. <<La cataratta è uno degli interventi che ha subito le più importanti modificazioni negli ultimi decenni- spiega il dottor Carnevali- Oggi viene eseguito praticando un’apertura del bulbo oculare di meno di 2 millimetri, cosa che ha permesso di eseguire l’intervento senza ricovero. Inoltre non sono più necessarie tutte le raccomandazioni che si faveano un tempo al paziente come non chinarsi o non sollevare pesi. Le maggiori novità degli ultimi anni sono poi rappresentate dalle lenti intraoculari. Oggi, non solo premettono di correggere qualunque tipo di difetto preesistente, astigmatismi compresi, ma le moderne lenti multifocali consentono anche una visione per vicino eliminando completamente la necessità di utilizzare occhiali, anche per la lettura. Il glaucoma invece- prosegue Carnevali- rappresenta una delle maggiori cause di cecità nei paesi avanzati e tuttavia si tratta di una malattia curabile, ma che richiede una diagnosi precoce per poter essere affrontata con successo. E’ una malattia degenerativa del nervo ottico, accompagnata da un aumento della pressione oculare, ma che non presenta nessun sintomo, almeno fino a quando non determina disturbi visivi che però compaiono in uno stadio molto avanzato, quando la situazione è ormai irreversibile. Da qui l’importanza di sottoporsi a controlli oculistici. Nella maggior parte dei casi la diagnosi di glaucoma viene eseguita nel corso di una visita oculistica fatta per altri motivi>>.

