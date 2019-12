Al termine del match fra Parma e Frosinone 'Calcio e Calcio' sarà subito in diretta dagli studi di 12 Tv Parma per commentare la gara di Coppa Italia. Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti lo faranno con Luca Ampollini, Giancarlo Ceci e tanti altri ossiti che si avvicenderanno nella postazione mobile nella sala stampa dello stadio Tardini dove ci sarà Alberto Rugolotto. In più contributo social con i commenti dei tifosi con Luca Ferrari ed Agata Magni. Fischio d'inizio dalle ore 20,10, sms e whatsapp 333-9200170.

12 Tv Parma ore 21