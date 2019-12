Ritorna su 12TV Parma il documentario di Mauro Biondini “de dla da lacua con la Corale Giuseppe Verdi , canti e tradizione parmigiane” uno spaccato di Parma di una volta ricco di emozioni e ricordi.

Un lavoro realizzato nel 2009 , nel quale il giornalista regista racconta la sua città con trasporto e affetto attraverso antiche sequenze e foto d’epoca, dove gli angoli più reconditi della città, grazie ai testi di Biondini, riescono a far rivivere nei non più giovani, le emozioni di un tempo.

E poi i canti popolari parmigiani riproposti in una ambientazione fedelmente ricostruita dal regista all’interno della Corale Verdi ,il covo per eccellenza dei melomani, in un’osteria di inizio secolo scorso dove uomini e donne in costume d’epoca raccontano la vita semplice e genuina di un tempo, con rezdore intente a fare la fojeda e uomini alla prese con infuocate briscole e partite di morra, brindisi alla sorte e alla fortuna e tanto pathos parmigiano.



Tv Parma ore 21,30

