Bordo Campo

Dopo la vittoria di Coppa Italia si torna a pensare al campionato con la delicata trasferta di Genova dove il Parma affronterà la Sampdoria. Il match sarà seguito dalle ore 20,10 da una puntata di Bordocampo all'insegna delle dichiarazioni dei protagonisti del match che Marco Balestrazzi raccoglierà in diretta nella sala stampa dello stadio Galileo Ferraris della città ligure. In studio insieme ad Alberto Rugolotto diversi ospiti per commentare a caldo il match. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170

12Tv Parma ore 20,10