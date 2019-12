Speciale anolini

Anolini ovvero la storia di Parma. E la Gazzetta di Parma e 12Tv Parma hanno raddoppiato il loro impegno: come ogni anno è stato scelto il migliore di città, ovvero l’anolino con la carne. Ma stavolta siamo andati anche nella Bassa per sapere qual è il migliore con la farcia di solo Parmigiano. I risultati sono sulla Gazzetta di Parma di oggi e domani. Ma non è tutto: 12 TvParma proporrà oggi alle ore 12,00 ( riproposto poi alle 13,15 e 21,10) un servizio speciale sul contest della Bassa e domani alle ore 12,15 ( riproposto poi alle 13,20, 18,55 e 22,00) sulla selezione del migliore anolino di Parma, entrambi curati da Sandro Piovani. Nelle due giurie chef, addetti ai lavori e gourmet che spiegheranno le loro scelte e le loro emozioni durante le due degustazioni.

