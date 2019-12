﻿Parma Europa , ore 21

Le soste sulle righe blù che dal 2020 aumenteranno da un minimo del 33% ad un massimo del 50% solo per la prima ora di sosta, e da un minino del 9% ad un massimo del 22% per complessive due ore di sosta. E poi le difficoltà delle attività commerciali, sia del centro che della prima periferia, in cui l’accessibilità è parte fondamentale per la loro sopravvivenza. Tutte questioni recentemente sottolienate da Ascom Parma e che saranno al centro della puntata di questa sera di «Parma Europa». Ospiti del talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti, in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma, saranno il direttore di Ascom-Confcommercio Parma Claudio Franchini, l'Amministratore Unico di Infomobility Michele Ziveri e Cristina Menozzi del Comitato Parma in Centro, da tempo in prima linea al fianco di residenti e commercianti con particolare riguardo ai temi di mobilità, commercio e sicurezza. E proprio sul fronte della sicurezza continua a destare preoccupazione il fenomeno delle baby-gang, ragazzini che specie il sabato raggiungono il centro della città mettendo a segno aggressioni ai danni di coetanei: un fenomeno che certamente non contribuisce ad una migliore vivibilità delle zone centrali della città. Per discuetere di questo argomento saranno in studio anche il sociologo Giorgio Triani e Angelo Rolli, membro della Commissione Controllo di Vicinato. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma.

12Tv Parma ore 21,00