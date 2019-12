Un piccolo prezioso libro: «Rialzati» è un volume in cui Adriano Malori racconta come si è ricostruito la vita dopo il tremendo incidente che nel gennaio 2016, in Argentina, gli ha stroncato la carriera.Questa sera alle 21,30 verrà proposta su 12Tv Parma la ripresa integrale della presentazione - con la partecipazione di Sandro Piovani e Pier Augusto Stagi - del libro di Adriano Malori ed Andrea Schianchi, a lettori e agli sportivi .