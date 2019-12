Ancora un match alle 18 per il Parma, questa volta a Napoli. 12 Tv Parma sarà così in diretta attorno alle 201,0 per raccontare immediatamente il match ma soprattutto sentire dallo stadio San Paolo le voci dei protagonisti, a partire da Roberto D'Aversa e Gennaro Gattuso. In studio ci sarà Alberto Rugolotto con diversi ospiti. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

