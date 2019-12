Il cuoco pefetto

Chi rimarrà a giocarsi il titolo di "Cuoco Perfetto 2019" tra i semifinalisti Valentina Vincetti, vincitrice della puntata andata in onda domenica scorsa, Giampietro Camisa, Angela Bergonzani e Giovanni Riccardi? Per saperlo basterà sintonizzarsi su 12Tv Parma questa sera alle 21 e seguire la sfida a quattro al termine della quale i giudici Maria Amalia Anedda, Fabio Romani e Marco Parizzi dovranno scegliere chi, tra loro, merita di accedere all'ultimo confronto davanti alle telecamere nella cucina più spiata di Parma. In occasione della semifinale, i quattro agguerritissimi concorrenti rimasti in gara dopo aver superato le selezioni orali, il "pressure test" con i giurati e le sfide a quattro sulle ricette proposte dagli "extrachef" Davide Censi, Nicole Zerbini, Giampietro Stancari e Alberto Rossetti, se la dovranno vedere con il piatto ideato da Andrea Nizzi, patron del Ristorante 12 Monaci di Fontevivo. L'obiettivo sarà, come previsto dall'appassionante format del talent cooking, quello di replicare la ricetta in maniera convincente per i giurati e staccare così il "pass" per la finalissima di domenica 22 dicembre.

12Tv Parma ore 21,00