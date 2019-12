Parma e la sua provincia al decimo posto nella graduatoria sulla qualità della vita nelle città italiane. Partirà dal report del Sole 24 Ore la puntata di questa sera di «Parma Europa», in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Sarà l'ultimo appuntamento dell'anno dell'approfondimento condotto da Pietro Adrasto Ferraguti. Dopo la pausa per le festività, il programma tornerà il 7 gennaio 2020 e raddoppierà con puntate speciali il martedì e il venerdì, tutte dedicate alla campagna elettorale per le elezioni regionali. Stasera invece l'analisi della realtà parmense emersa dai dati del Sole, ma soprattutto un bilancio di fine anno dedicato a diverse tematiche d'attualità locale. In studio diversi ospiti: il giornalista della Gazzetta di Parma Gianluca Zurlini, il Questore Gaetano Bonaccorso, il comandante della Polizia Locale Roberto Riva Cambrino, il Rettore dell'Univesità Paolo Andrei, il direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi, il direttore di Forum Solidarietà Arnaldo Conforti e il Direttore del Comitato per Parma 2020 Ezio Zani. E in più un'intervista con il Vescovo di Parma, Monsignor Enrico Solmi.

12Tv Parma ore 21,00