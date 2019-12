12Tv Parma ripropone questa sera il documentario "Carlo Bergonzi... tenore Verdiano del secolo.." realizzato nel 2009 da Mauro Biondini.Gli anni giovanili, il percorso di studi, le difficoltà iniziali ed infine la splendida carriera artistica in tutti i più prestigiosi teatri del mondo, sono raccontati in prima persona dal grande artista, arricchiti da stupende esecuzioni canore.Un ricordo indelebile per tutti gli amanti del " bel canto" e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo come artista e come uomo.

Tv Parma ore 21,10