Puntata natalizia per 'Calcio e Calcio' che questa sera alle ore 21 presenterà l'ultima sfida di campionato prima della sosta. Al Tardini arriva il Brescia che ieri ha recuperato il match con il Sassuolo. Del match ma anche del mercato, ormai vicinissimo, ne parleranno con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti Luca Ampollini, il super tifoso Paolo Conti e la voce di tanti successi crociati Carlo Chiesa. In più con Luca Ferrari e Agata Magni sarà gradita ospite la nutrizionista Francesca Beretta che cui svelerà cosa i calciatori mangeranno per le feste e cosa si fa anche a livello di dieta per prevenire gli infortuni.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp 333-9200170.

12 Tv Parma ore 21,00