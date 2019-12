Cento anni della Corale Verdi … nostalgia del passato.. per un grande futuro. E’ questo il titolo del documentario realizzato nel 2005 dal regista Mauro Biondini, in occasione del centenario di fondazione di uno dei sodalizi musicali più noti e cari al cuore dei parmigiani.Ad oggi in realtà gli anni della Corale sono 114, ma questo documentario di Mauro Biondini è più che mai attuale, uno spaccato di Parma di una volta denso di ricordi ed emozioni. La Corale non sarà solo vista come scrigno di buona musica, culla di melomani e ottimi coristi, ma anche come un covo di autentica parmigianità attraverso foto, filmati e amarcord.

Tv Parma ore 21,30