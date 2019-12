Viene questa sera riproposto "Educare alle donne" un incontro tra Natalia Aspesi, la regina delle croniste, modello di femminista antelitteram, di una battaglia culturale intrapresa con la leggerezza del giornalismo di costume ed il professore di periferia Enrico Galiano, lo scrittore che assomiglia all'indimenticabile capitano John Keating dell'Attimo fuggente

L'Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Parma Nicoletta Paci ha moderato il confronto.

Tale evento rientra nelle iniziative promosse dal Comune di Parma per "La Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne", una data che da vent'anni ricorda che le donne sono ancora vittime di discriminazioni e violenze

Fabiola Gianotti è appena stata riconfermata alla guida del Cern. Dopo 131 anni il Financial Times ha una direttrice donna. Eppure questa data è necessaria. Porta il messaggio di un problema sociale. Di una strage. 142 sono state le donne vittime in Italia nel 2018.

L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma per celebrare questa Giornata ha proposto un incontro che guarda all'"educare alle donne.Nel cuore di Parma un confronto tra generazioni e modi di comunicare. Per riflettere sul dove inizia la stortura della violenza, in che modi può essere sanata la piaga di una società che non riconosce parità e rispetto all'altra metà del cielo. Con una brillante intelligenza baciata dal dono della leggerezza lei, con la dolcezza che urla verità lui, un appuntamento sul destino delle donne. Che non è quello di fare figli, ma vivere.

12Tv Parma ore 21,15