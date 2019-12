Domani alle 21 il gran finale de «Il cuoco perfetto»

Chi sarà il «cuoco perfetto» tra i finalisti Angela Bergonzani, che sogna di aprire una trattoria e aveva tentato la scalata al titolo già nella precedente stagione del talent cooking ideato e diretto da Nello Fochetti, e Giampietro Camisa, impiegato e ballerino col pallino della cucina? Per saperlo basterà aspettare domani sera alle 21 quando su 12 Tv Parma andrà in onda l’ultima e attesissima puntata dell’edizione 2019 «Il cuoco perfetto» con una sfida che già si preannuncia «da leccarsi i baffi».

A differenza delle precedenti puntate, durante le quali i concorrenti si erano sfidati a gruppi di quattro con eliminazione diretta, questa volta a vedersela con pentole e fornelli saranno solo in due ma ognuno potrà portare con sé un «assistente» che potrà suggerire trucchi e correzioni da apportare alla preparazione per replicare al meglio la ricetta che verrà proposta dall’ultimo «extrachef» ospite della trasmissione.

Sia Angela che Giampietro hanno già «rischiato» molto nel loro percorso davanti alle telecamere: pur avendo superato agevolmente il primo test, arrivando direttamente dal colloquio con i giudici Maria Amalia Anedda, Fabio Romani e Marco Parizzi fino alla cucina allestita nella galleria del centro commerciale Eurosia, entrambi sono stati protagonisti di pericolosi «scivoloni» nelle sfide ai fornelli. Per Giampietro lo scoglio più arduo da superare è stato quello della preparazione della crema inglese salata richiesta dal piatto proposto da Davide Censi, chef della Trattoria Antichi Sapori di Gaione, durante la quinta puntata.

Un «quarto di finale» da dimenticare con i quattro piatti presentati bocciati dai giudici e il passaggio di Camisa alla semifinale deciso da un pizzico di sale che lo ha reso «meno peggio» degli altri. Per la Bergonzani, invece, il «brivido» è arrivato dallo spegnimento dei fornelli ad induzione sul rush finale della puntata di domenica scorsa, la più equilibrata di quelle viste finora e con i concorrenti decisi a giocare tutte le carte per arrivare in finale. Ma questa volta non saranno ammessi errori: la ricetta sarà quella decisiva e solo uno potrà essere «Il Cuoco Perfetto».