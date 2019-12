Il pareggio in extremis del Parma contro il Brescia, la rinascita di Grassi, il fenomeno Kulusevski e il bilancio dell'anno che si sta per chiudere che ha visto la squadra di D'Aversa conquistare la salvezza in primavera e disputare un bellissimo girone d'andata nel campionato in corso. Sono i temi che verranno discussi nell'ultima puntata del 2019 di Bar Sport, stasera alle 21 su 12 Tv Parma. In studio, con Carlo Brugnoli e Ilaria Notari, ci saranno Alberto Monguidi (responsabile della comunicazione della Lega di serie B), il vicesindaco Marco Bosi e i giornalisti Alberto Dallatana e Antonio Bertoncini. Filo diretto con i tifosi (per sms e messaggi whatsapp anche audio) al 3339200170.

© RIPRODUZIONE RISERVATA parma calcio