E' Angela il 'Cuoco Perfetto'

E' Angela Bergonzani il "Cuoco Perfetto". E' lei, dopo Marco Frati e Ilaria Bercini, a vincere la terza edizione del talent cooking di 12 Tv Parma. Nella puntata finale la 34enne barista di Castione Baratti con la passione per i fornelli e il sogno di aprire una trattoria ha battuto nell'ultima sfida Giampietro Camisa nella finale andata in onda domenica sera su 12 Tv Parma.

Angela (che aveva già partecipato al talent) si è presentata con il marito Massimiliano, scelto come "aiutino da casa" durante la preparazione dell’ultimo piatto da sottoporre ai giurati Maria Amalia Anedda, Fabio Romani e Marco Parizzi che, per testare la creatività in cucina, hanno chiesto all’extrachef dell’ultima puntata, Marco Dallabona della Stella d’Oro di Soragna, di definire solo le materie prime da utilizzare nella ricetta, senza quindi proporre ai concorrenti una ricetta ben definita. 20 minuti il tempo a disposizione per creare un piatto con cotechino, lambrusco, riso, parmigiano e burro.

Angela sarà prestissimo di nuovo davanti alle telecamere: lunedì sera, infatti, sarà ospite del Tg Parma.