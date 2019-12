Abbiamo dovuto aspettare sino al 19 gennaio per tornare a godersi una partita del Parma dopo la lunga sosta invernale. Il 2019 infatti ci riservò una insolita pausa ad inizio anno ma ai crociati portò fortuna con la vittoria per 2-1 a Udine. Il primo sigillo, su calcio di rigore all'11' del primo tempo, di Roberto Inglese.Prosegue questa sera alle 21,10 la seconda parte del tradizionale appuntamento con 'Tutti i gol dell'anno', il riassunto dell'anno solare curato da Walter Perotti con tutte le emozioni che i crociati hanno regalato al Tardini e fuori casa.Ultimo atto quello di pochi giorni fa con il Brescia ad opera di Grassi ma in due serate da non perdere ci saranno davvero tutte le reti siglate dai gialloblù in un 2019 davvero indimenticabile.Appuntamento quindi su 12 Tv Parma con la seconda parte de 'Tutti i gol del 2019' questa sera alle 21,10

12 Tv Parma ore 21,10