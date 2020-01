Consueto appuntamento del fine settimana con Cinefilo" di Filiberto Molossi e "Velluto rosso" curato da Mara Pedrabissi.Le due storiche rubriche sbarcate dal sito gazzettadiparma.it su 12Tv Parma, sono in onda nel fine settimana con numerose repliche.

"Cinefilo" tratta dei film appena usciti nelle sale di Parma anticipando in parte anche quello che sarà scritto sulla pagina delle recensioni della Gazzetta di Parma.

"Velluto rosso" è nato tre anni fa con l'obiettivo di offrire al pubblico il meglio di quello che è in cartellone nei teatri di Parma e provincia.

12Tv Parma ore 13,25