Turandot: “Vi Racconto l'opera” a cura di Mauro Biondini

Venerdì 10 gennaio andrà in scena , al Teatro Regio, Turandot, l’opera di Giacomo Puccini con cui si aprirà la stagione lirica 2020. Per l’occasione questa sera alle 21,10 ( con repliche nei giorni successivi) 12 TV Parma proporrà la trasmissione “Vi Racconto l’opera” a cura di Mauro Biondini.

Turandot è l’ultimo capolavoro scritto dal compositore, che morirà senza poter concludere la sua ultima opera.

Biondini ne ripercorrerà la genesi compositiva, intrecciandola con la vita di Puccini, un opera imponente e totale nella sua complessità dal grande contenuto scenico.

Turandot andata in scena , con il finale di Franco Alfano, il 25 aprile dl 1926 al teatro La Scala di Milano è il testamento di Giacomo Puccini , un testamento che offre mille spunti di riflessione a critici e melomani. l’ultimo scritto dal compositore, che morirà senza poter concludere la sua ultima opera.

