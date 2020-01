I commenti a caldo della trasferta di Bergamo, il «caso» Kulusevski che la scorsa settimana ha firmato con la Juventus (ma rimarrà in maglia crociata fino a giugno), i possibili colpi di mercato con le voci di un interessamento del Parma per Kurtic della Spal, la presentazione dell'ultima giornata del girone di andata della serie A che vedrà i crociati contro il Lecce al Tardini nel giorno di Sant'Ilario. Questo il menù della prossima puntata ( lunedì ore 21 su 12 Tv Parma) di Bar Sport, il consueto talk show del lunedì condotto da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari. Ospiti in studio, Stefano Frigeri, Fabrizio Pallini, Marco Bernardini e Niccolò Pasta. Come al solito spazio ai commenti dei tifosi con sms e messaggi whatsapp (anche audio) al 3339200170.

